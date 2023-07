Filippine: si aggrava bilancio naufragio, 26 i morti

Luglio 28, 2023

Manila, 28 lug. (Adnkronos) – Almeno 26 persone sono morte e 40 sono state soccorse dopo che un traghetto si è capovolto nelle Filippine. Lo hanno reso noto funzionari funzionari della Guardia Costiera e della polizia, aggiungendo che non è chiaro quante persone fossero a bordo della MB Princess Aya, che si è capovolta ieri a Laguna de Bay nella provincia di Rizal, a est di Manila.

La barca si è ribaltata a soli 46 metri dalla riva, dopo aver lasciato un molo nella città di Binangonan per la vicina isola di Talim, hanno riferito polizia e Guardia Costiera in una conferenza stampa. L’imbarcazione si è inclinata e lo stabilizzatore si è rotto, quando le persone si sono precipitate su un lato della nave di legno a causa dei forti venti, per poi capovolgersi.

La polizia di Rizal ha dichiarato di aver avviato immediatamente un’operazione di salvataggio con l’aiuto della Guardia Costiera e di altre autorità locali, ma che almeno 26 persone sono annegate. Altre quaranta sono state salvate.