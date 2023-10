Finadri (Fastweb Digital Academy), ‘scuola per professioni digitali del futuro’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Le dieci professioni più richieste oggi, dieci anni fa nemmeno esistevano e i bambini che frequentano le elementari adesso, si troveranno a fare un lavoro che non riusciamo ad immaginare. L’unica cosa certa è che il digitale sarà un parte integrante di qualsiasi lavoro andranno a fare. Sette anni fa per portare un nostro contributo alla crescita del Paese, in collaborazione con Cariplo Factory, abbiamo creato la Fastweb Digital Academy, una scuola per le professioni digitali del futuro”. Così Maria Finadri, responsabile Fastweb Digital Academy, nel suo intervento nel panel ‘Giovani e mondo del lavoro: l’importanza dell’orientamento’ nell’ambito del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in corso a Milano.

“Tramite corsi di formazione dalle 4 alle 40 ore, andiamo ad insegnare quelle competenze che più vengono richieste dalle aziende in questo momento; i temi spaziano sul digitale a 360 gradi”, spiega.