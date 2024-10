Finanza, Passero (Alleanza Assicurazioni): “Italia piani bassi in educazione in classifica Ocse”

30 Ottobre 2024

Milano, 30 ott.(Adnkronos) – “Nell’agenda Onu al 2030 l’educazione finanziaria è indicata come uno degli elementi che misura il tasso di sviluppo di benessere e di equità sociale in diversi Paesi ed è stato ricordato ancora dal nostro sottosegretario come il livello in Italia sia ai piani bassi della classifica dell’Ocse”. Lo ha detto Davide Passero, Ceo di Alleanza Assicurazioni e Country Chief Marketing & Product Officer di Generali Itali, nel corso della presentazione dei risultati della terza edizione di Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani.