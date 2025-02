Fine vita: Bazoli (Pd), ‘testo regione Toscana sana latitanza Parlamento’

11 Febbraio 2025

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “La scelta della Regione Toscana di legiferare sul fine vita è del tutto comprensibile, e anche legittima, alla luce dell’incertezza normativa che regna oggi in Italia. È in ragione della latitanza del Parlamento che le regioni sono costrette a intervenire, per colmare le lacune normative seguite alle note sentenze della Corte costituzionale. Ed è dall’inizio di questa legislatura che il Partito democratico sta tentando di portare in aula un testo di legge che dia una adeguata disciplina al suicidio assistito secondo le indicazioni fornite dalle Corte, nell’indifferenza ostile del centrodestra. Chi oggi si lamenta degli interventi legislativi delle regioni dovrebbe anzitutto indignarsi per l’inerzia colpevole del parlamento, ostaggio della totale incapacità e inadeguatezza del centrodestra ad affrontare temi difficili come questo”. Così in una nota il senatore Alfredo Bazoli, Capogruppo Pd in Commissione Giustizia.