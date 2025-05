Fine vita: Boccia, ‘basta prese in giro da maggioranza, pretendiamo data per aula’

20 Maggio 2025

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Quanto è avvenuto nel comitato ristretto della commissione Affari sociali in Senato sul fine vita è inaccettabile. La maggioranza non si assume la responsabilità politica di presentare un testo e continua a rinviare la discussione”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Questa destra sta ancora una volta umiliando il Parlamento: da settimane stiamo chiedendo che un testo arrivi in aula e i partiti di maggioranza continuano a imporre rinvii. Ora pretendiamo che la conferenza dei capigruppo calendarizzi in aula la discussione su questo tema, anche se il testo base non verrà presentato. Governo e maggioranza ormai ogni settimana impongono la discussione di provvedimenti che non vengono votati nelle commissioni. A questo punto non è più sopportabile quanto sta avvenendo: chiediamo che intervenga il Presidente del Senato per imporre che la commissione discuta il testo Bazoli votato alla Camera e in ogni caso stabilisca una data, fissa, in cui cominciare la discussione in aula sul fine vita. Va impedito che questa destra continui a prendere in giro il Parlamento, la Consulta e le famiglie italiane”.