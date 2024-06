Fine vita: Boccia (Pd), ’17 settembre ddl in Aula’

25 Giugno 2024

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – “Sul fine vita ci siamo, dopo mesi. Do atto al Presidente La Russa di aver chiesto ai presidenti di gruppo di maggioranza di essere conseguenti col nostro regolamento” e quindi “c’è un’intesa tra tutti: per il 17 settembre va in Aula il ddl Bazoli sul fine vita”. Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, al termine della conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.