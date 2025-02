Fine vita: Ceccanti, ‘bene testo regione Toscana, sfida positiva per Parlamento’

11 Febbraio 2025

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “Il testo equilibrato votato poco fa a larga maggioranza e in un clima di dialogo dal Consiglio regionale toscano in materia di fine vita rappresenta una sfida positiva per il Parlamento nazionale che sin qui non è stato in grado di rispondere positivamente alla sentenza della Corte, creando incertezza per le persone e per gli operatori. Il testo si dichiara norma cedevole, la cui efficacia verrà quindi meno al momento della sperabile approvazione di una normativa nazionale. Il Consiglio regionale toscano presieduto da Antonio Mazzeo ha fatto bene il suo dovere, faccia altrettanto il Parlamento nazionale”. Lo sottolinea il costituzionalista Stefano Ceccanti.