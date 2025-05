Fine vita: De Cristofaro (Avs), ‘destra disumana’

9 Maggio 2025

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Stanno impedendo in tutti i modi all’Italia di avere una legge sul fine vita. In Senato è ferma la discussione sulle proposte di legge sul fine vita per il boicottaggio della destra e ora il governo impugna la legge regionale toscana. Invece di approvare una legge rispettando le indicazioni della Corte Costituzionale, il governo impugna una legge regionale che applica la sentenza. La destra è contro le persone, è disumana”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.