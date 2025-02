Fine vita: De Cristofaro (Avs), ‘vulnus va colmato al più presto’

12 Febbraio 2025

Roma, 12 feb (Adnkronos) – “Bene ha fatto la Toscana ad approvare una legge regionale sul fine vita. Uno stimolo ulteriore al Parlamento a legiferare dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2019”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

“In Italia c’è un vulnus su questo tema, una voragine che va colmata al più presto. La destra non può continuare ad impedire al Parlamento di adottare una legge su un tema delicato come il fine vita. Alleanza Verdi Sinistra è per la libera scelta perché pensiamo che i cittadini abbiamo il sacrosanto diritto alla dignità e all’autodeterminazione nelle fasi finali della vita”, aggiunge.