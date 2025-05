Fine vita: Gelmini, ‘no a legislazione Arlecchino’

9 Maggio 2025

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Giusta la decisione del Governo Meloni di impugnare la legge sul fine vita della Regione Toscana. Una deriva che l’Esecutivo ha fatto bene a bloccare. Quello del suicidio assistito è un tema nazionale e spetta al Parlamento esprimersi. Le Regioni non possono legiferare su un argomento che non compete loro e non si può costruire una legislazione Arlecchino. Stop, quindi, a fughe in avanti da parte delle Regioni. In Parlamento ci sono delle proposte, tra cui quella presentata da Noi moderati, ripartiamo da lì”. Così Mariastella Gelmini, capodelegazione Noi moderati al Senato.