Fine vita: Magi, ‘governo impugna legge Toscana, alla faccia dell’autonomia’

9 Maggio 2025

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Sono falsi, falsi in tutto, persino in quello che predicano. Il governo ha impugnato la legge Toscana sul fine vita, alla faccia dell’autonomia di Salvini, che di fronte a una scelta presa da un Consiglio regionale che ha il diritto e il dovere di disciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie, ammaina la bandiera autonomista e porta quella regione in tribunale. La Lega volta le spalle alla sua storia e si schiera per il centralismo bigotto dello Stato”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Quanto a Meloni, la smetta di fare propaganda sulle persone perseguitandole fin dentro il letto di morte. Forza Italia promette invece che farà una legge, ma dopo lo ius italiae finito nel nulla già sappiamo che sui diritti la parola del partito di Tajani non vale molto. Un governo che entra a gamba tesa nella vita della gente che soffre contro l’autonomia delle Regioni. Una vergogna targata Meloni”, conclude Magi.