Fine vita: Michelotti (Fdi), ‘chiediamo al governo di impugnare legge regione Toscana’

11 Febbraio 2025

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “Chiediamo al governo di impugnare la legge” sul fine vita della Toscana. Lo ha chiesto Francesco Michelotti di Fdi intervenendo in aula alla Camera. “Solo questo Parlamento” può legiferare in materie come questa, ha aggiunto, ringraziando il gruppo di Fratelli d’Italia in regione Toscana che si è battuto contro la norma.