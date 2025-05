Fine vita: Parrini, ‘ostruzionismo centrodestra a legge è vergogna nazionale’

9 Maggio 2025

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Mi vergogno come italiano di un governo che in Parlamento – ne sono testimone diretto in Senato – fa di tutto per impedire che si arrivi a una legge sul fine vita, e che contemporaneamente va all’attacco della legge sul fine vita della Toscana impugnandola presso la Corte Costituzionale con l’argomento peregrino che la Regione ha violato una competenza parlamentare”. Così il senatore del Pd Dario Parrini, Vicepresidente Commissione Affari costituzionali.

“La legge toscana è una responsabile attuazione di una sentenza della Corte Costituzionale. Ed è stata resa necessaria dalla mancanza di una legge nazionale (che non c’è, lo ripeto, unicamente a causa del boicottaggio ideologico del centrodestra). Il ricorso del governo punta a negare ai cittadini un diritto cruciale ed è uno schiaffo in faccia a chi si trova ad affrontare sofferenze insopportabili”.