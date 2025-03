Fine vita: Salvini, ‘non può essere merce di scambio politico’

6 Marzo 2025

Roma, 6 mar (Adnkronos) – “Qualcuno utilizza per fini ideologici un tema delicato e personale come il fine vita. Ma il fine vita è ambito di scelta della coscienza e della famiglia, non può essere merce di scambio politica o tema di contrasto politico perché un conto è il partito, un conto è la dignità della persona, l’accompagnamento, la cura, l’affetto, la fede. Il partito si deve fermare un metro prima rispetto a una scelta fondamentale”. Lo ha detto Matteo Salvini in una conferenza stampa alla Camer per presentare il libro del deputato della Lega Rossano Sasso ‘Il gender esiste. Giù le mani dai nostri figli’.