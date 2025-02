Fine vita: tutto fermo in Parlamento, 10 le proposte depositate**

12 Febbraio 2025

Roma, 12 feb (Adnkronos) – Sono dieci le proposte che riguardano il fine vita e che risultano depositate in Parlamento in questa legislatura. Dopo la scelta della regione Toscana, che ha legiferato in materia, il dibattito sull’eutanasia si è riacceso tra le forze politiche. Ma alla Camera e al Senato non risultano passi in avanti recenti sui vari provvedimenti, molti dei quali ancora nemmeno assegnati in commissione, tutti firmati dalle opposizioni.

Il gruppo Avs alla Camera vanta due proposte in materia, entrambe per iniziativa della capogruppo Luana Zanella. La numero 1659 sulla ‘Disciplina delle procedure e dei tempi per l’assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito’, presentata nel maggio 2024, è stata assegnata in commissione ma l’esame non è ancora iniziato. Idem per la 949, ‘Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita’, del maggio 2023 (assegnata, ma non ancora iniziato l’esame).

Al Senato Avs ha depositato, prima firma Peppe De Cristofaro, il Ddl su ‘Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita’ nel dicembre del 2024 e l’esame è in corso in commissione. Il Pd ha presentato a Montecitorio, prima firma Alessandro Zan, la proposta numero 1656 (‘Disposizioni in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di eutanasia) nel gennaio del 2024, ma il testo risulta ancora da assegnare. (segue)

(Adnkronos) – Sempre i dem, con Debora Serracchiani, alla Camera hanno anche presentato la Pdl numero 1559 (‘Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita’) nel febbraio del 2024, un testo assegnato ma ancora non risulta iniziato l’esame. Al Senato, invece, il Pd con Alfredo Bazoli ha depositato il Ddl 104 (‘Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita’) nel dicembre 2024 e l’esame del provvedimento è in corso in commissione.

Il M5s vanta due proposte, una al Senato e una alla Camera. Il Ddl 124 della senatrice Elisa Pirro (‘Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico’) del dicembre 2024 è in corso d’esame in commissione. La Pdl 313 della deputata Gilda Sportiello (‘Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico’) del novembre 2022 risulta assegnato ma l’esame non è ancora assegnato.

Riccardo Magi, segretario di +Europa, è primo firmatario della proposta 251 alla Camera, del dicembre 2022. Anche questo testo risulta assegnato ma l’esame non è ancora iniziato. Infine, agli atti risulta anche la proposta numero 87 di Enrico Costa (‘Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita’), presentata nel novembre 2022, quando Costa era iscritto al gruppo di Azione, che poi ha lasciato per tornare in Forza Italia con cui era stato eletto.