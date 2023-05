Fintech: Savona, ‘impossibile bloccare innovazioni tecnologiche’

Maggio 27, 2023

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “Come si insegna la storia economica dello sviluppo industriale tu non riesci a bloccare le innovazioni tecnologiche” e il “generale Ludd oggi sono gli Stati, gli innovatori tecnologici e la situazione si sta enormemente complicando”. Lo sostiene il presidente della Consob Paolo Savona ospite del Festival dell’economia a Trento. “Le innovazioni tecnologiche storicamente, dalla grande rivoluzione industriale del XVIII secolo in poi, sono il vero strumento di mutamento della società, quando parte una tecnologia noi non sapremo mai quale sarà il risultato per la società” spiega parlando di fintech e di quali possano essere gli sviluppi in campo finanziario oltre che delle difficoltà di regolare le tecnologie stesse.

“Oggi ci troviamo di fronte a un nuovo rapporto tra uomo e macchina, ci troviamo di fronte a una situazione molto delicata in cui si sta riorganizzando l’ordine geopolitico-economico-digitale. Parte delle competizioni che sono in atto tra i grandi poteri del mondo – Cina e Stati Uniti principalmente, ma anche Russia e India – è un modo di ottenere la superiorità tecnologica per cercare di avvantaggiarsi nella conduzione degli affari mondiali rispetto a chi rimane indietro”, conclude Savona.