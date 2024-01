Fiorello: “Un sesto Sanremo con Amadeus? Quell’uomo mi fa paura, roba da Stephen King”

Gennaio 7, 2024

(Adnkronos) – “Quest’uomo mi fa veramente paura Stephen King dovrebbe prendere spunto per un nuovo romanzo. Da brividi”. Così Fiorello ironizza riferendosi ad un passaggio dell’intervista rilasciata da Amadeus a Repubblica, in cui il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo dice: “Ho promesso all’azienda di dare una risposta sul sesto, il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso, ovviamente. Per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema”.

Il web si scatena e il post diventa subito virale. Le parole di Fiorello sono state viste da oltre 1.800.000 follwer e commentate subito da centinaia di persone tra cui Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus che ha lasciato tre emoji di risate a crepapelle. Intanto lo showman si prepara a torna su Rai2 dalle 7 del mattino con il suo ‘Viva Rai2!’ da lunedì 15 gennaio.