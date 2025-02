Fiorentina, Kean dimesso dall’ospedale: come sta dopo infortunio

24 Febbraio 2025

Firenze, 24 feb. – (Adnkronos) – La Fiorentina ha comunicato che l’attaccante “Moise Kean, nella notte, è stato dimesso dall’ospedale di Verona e ha fatto rientro a Firenze. I test clinici e diagnostici effettuati sono risultati tutti negativi”.

Kean è uscito in barella dal campo domenica durante Verona-Fiorentina ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti dopo un colpo al cranio.

L’attaccante viola è rimasto a terra dopo un brutto scontro con due giocatori del Verona. Kean è stato colpito al volto dal ginocchio di un giocatore avversario. Non ha mai perso conoscenza, anche se è dovuto uscire dal campo con una fascia che gli immobilizzava il collo, al 67′ sostituito da Richardson.