Firenze: attivisti a Palazzo Vecchio, l’ira di Sgarbi ‘associazione a delinquere di stampo mafioso’

Marzo 17, 2023

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – L’azione di imbrattamento di Palazzo Vecchio a Firenze da parte degli ambientalisti è opera di “un’associazione a delinquere di stampo mafioso. Sono dei picciotti guidati da una cupola straniera e occorre che i Carabinieri che si occupano spesso di cose marginali facciano un’indagine con intercettazioni per capire chi è quello che guida la cupola e dà ordini a questi picciotti”. E’ la dura reazione del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che all’Adnkronos commenta così l’atto di vandalismo compiuto stamane nel capoluogo toscano da attivisti nell’ambito delle proteste di stampo ambientalista.

“Loro agiscono nell’ambito di un disegno internazionale in luoghi prefissati -tuona Sgarbi- Non sono colpevoli individualmente, è un reato associativo, quindi è un crimine che va perseguito con i mezzi dell’antimafia”, scandisce senza mezzi termini. Stamane, tra i primi ad intervenire il sindaco della città Dario Nardella, che si è poi subito messo al lavoro insieme ad altri per ripulire la facciata sporca di vernice mentre in piazza della Signoria stavano arrivando i vigili del fuoco. Il video di Nardella che reagisce è diventato virale sui social in poche ore. “E’ il minimo che poteva fare con questa gentaglia – scandisce Sgarbi – che in nome di falsi principi distrugge e rovina i luoghi della bellezza”