Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Vedo questa preside che fa questa lettera agli studenti, discutibile che sia stata fatta in questo momento, ma mai e poi mai nella prima Repubblica a un ministro sarebbe venuto in mente di redarguire la preside e di non condannare gli episodi di violenza. La Meloni deve stare attenta alla sua maggioranza, rischia di avere in casa un nemico invisibile”. Lo ha affermato Pier Ferdinando Casini, ospite a ‘L’Aria che tira’ su La7.