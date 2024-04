Firenze: Cosenza (Fdi), ‘da sinistra su Schmidt polemica priva di valore’

13 Aprile 2024

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “La polemica intentata dalla sinistra contro Erik Schmidt è priva di valore. Il direttore degli Uffizi e del Museo di Capodimonte ha tutto il diritto di candidarsi a sindaco di Firenze proprio come fece Manfredi a sindaco di Napoli quando era rettore. Siamo per la tutela della libertà di candidarsi, questa è una regola che vale sempre e comunque anche perché siamo convinti, come ha sottolineato il ministro Sangiuliano, che non si vengano a creare vuoti istituzionali per il periodo della campagna elettorale”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Giulia Cosenza, vicepresidente della Commissione Cultura a Palazzo Madama.