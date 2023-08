Firenze: Donzelli, ‘subito legge per far ripagare danni, chi sporca arte sporca Nazione’

Agosto 23, 2023

Forte dei Marmi (Lu), 23 ago. (Adnkronos) – “Quanto è avvenuto oggi al Corridoio vasariano è inaccettabile e lo sfregio che è stato fatto non si può vedere. Grazie all’intervento della maggioranza c’è già un provvedimento che è stato approvato da uno dei due rami del Parlamento, e alla ripresa lo approveremo spero e mi auguro con celerità anche alla Camera, che prevede che debbano ripagare i danni. Il nostro patrimonio deve essere difeso e vandali di questo genere non devono avere nessuna tutela, nessun rispetto e nessuna tolleranza, perchè chi sporca la nostra arte sporca la nostra Nazione”. Lo ha affermato il responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, Giovanni Donelli, parlando a Forte dei Marmi in occasione della tappa della campagna del partito ‘L’Italia vincente’.