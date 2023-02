Febbraio 19, 2023

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Ferma condanna di ogni forma di violenza. Non esiste alcuna ragione, idea, contestazione che in democrazia possa essere espressa con minacce e aggressioni, di qualunque tipo esse siano. Diffondere volantini con auguri di morte a Giorgia Meloni come accaduto a Parma, ma anche i fatti di ieri a Firenze, non sono accettabili. L’auspicio è che si abbassino i toni subito”. Così il vicecapogruppo della Lega alla Camera, Igor Iezzi.