Firenze, lite dopo concerto Subsonica: morto spettatore

12 Aprile 2024

Firenze , 12 apr. – (Adnkronos) – Un uomo di 47 anni è morto nella notte all’ospedale fiorentino di Careggi per le conseguenze di una caduta da una scala esterna del Nelson Mandela Forum di Firenze. Da quanto si apprende, l’uomo aveva appena finito di assistere con la moglie al concerto dei Subsonica e stava uscendo dal palasport quando sulle scale sarebbe scoppiata una lite e, forse spinto da qualcuno, è precipitato al suolo. Il 47enne era stato trasportato dai soccorritori del 118 in codice rosso in ospedale.

Gli investigatori della squadra mobile della questura stanno esaminando i filmati ripresi dalle telecamere del Mandela Forum per ricostruire quanto accaduto.