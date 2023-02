Firenze: M5S, ‘perché Meloni continua a tacere? Venga in Parlamento’

Febbraio 19, 2023

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Sono passate ormai più di 24 ore dall’aggressione fascista subita da alcuni studenti davanti al liceo Michelangelo di Firenze. Sono stati identificati tutti i responsabili e sono tutti appartenenti ad Azione Studentesca, movimento giovanile che si richiama a Fratelli d’Italia. Lo stesso partito che si è limitato a parlare di ‘scontri’, formula facile per omettere che si è trattata di una aggressione premeditata, violenta e soprattutto unidirezionale. Perché Giorgia Meloni continua a tacere?”. Così gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione di Camera e Senato.

“Non riesce proprio a condannare gli aggressori? Solleciteremo il governo affinché venga in Parlamento a descrivere i contorni di questa inquietante vicenda, ad esprimere una ferma condanna e a dirci se non ritenga che associazioni come Azione Studentesca responsabili di simili episodi non debbano essere sciolte”.