Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Procura di Firenze, dove nessuno ha il coraggio di dire che se c’è una bambina di cinque anni che da un mese è sparita è anche perché la Procura di Firenze ha deciso di non sgomberare un edificio in cui l’illegalità prosperava. Posso capire gli errori ideologici contro di me su Open, non posso accettare errori macroscopici come questo”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.