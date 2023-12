Firenze: Schlein, ‘primarie? Restano strumento ma dipende da territori’**

Dicembre 6, 2023

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Le primarie restano uno strumento valido ma dipende dal contesto locale. In alcuni territori si fanno le primarie, in altre la coalizione trova un accordo” su programma e candidato. Così Elly Schlein parlando con i cronisti alla Camera sul fatto che si sia scelto di non fare le primarie per le amministrative a Firenze.