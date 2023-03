Firenze: Tremonti, ‘avrei visto Cgil su ciminiera Vesme’

Marzo 5, 2023

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Avrei visto la Cgil sulla ciminiera della fabbrica di Vesme non alla discussione dei giovani sul fascismo a Firenze, è legittimo tutto, ma uno dei grandi punti della sinistra è che il sindacato non fa il sindacato. Credo che i grandi problemi siano diversi, che non siano la gioiosa riunione in un piazza, che oggettivamente era gioiosa”. Lo ha affermato Giulio Tremonti, di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Esteri della Camera, ospite di ‘In mezz’ora in più’ su Raitre.