Firenze: Zingaretti, ‘preoccupa violenza neofascista non bacio in tv’

Febbraio 18, 2023

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “È di questa violenza neofascista che bisogna preoccuparsi, non dei baci o della libertà degli artisti in televisione. È questa cultura della violenza e dell’odio che va combattuta. Bisogna subito individuare i responsabili e il Governo non diventi complice, sia il garante del diritto alla libertà di espressione e di pensiero in Italia a cominciare dai luoghi della formazione”. Così il deputato del Pd, Nicola Zingaretti, su Instagram, dopo quanto accaduto all’Istituto ‘Michelangelo’ di Firenze.

“Ripeto -aggiunge- la destra al potere non diventi complice di un imbarbarimento della società che riporta indietro le lancette dell’orologio. Occorre chiarezza. Alle vittime dell’aggressione, a tutte le ragazze e i ragazzi che credono nel diritto alla libertà, arrivi un messaggio chiaro di vicinanza”.