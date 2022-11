Fisco: As Mediobanca, ‘in 2021 con fiscalità agevolata risparmio giganti websoft 12,4 mld’

Novembre 30, 2022

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – Nel 2021 circa il 30% dell’utile ante imposte delle 25 maggiori websoft mondiali è tassato in Paesi a fiscalità agevolata, con conseguente risparmio fiscale di 12,4 miliardi di euro nel 2021 e di 36,3mld di euro nel triennio 2019-2021. L’aliquota media risulta pari al 15,4% nel 2021, inferiore a quella teorica del 21,9%. E’ quanto emerge dall’indagine annuale realizzata dall’area studi Mediobanca sui maggiori gruppi mondiali software web, presentata oggi a Milano.

Nel periodo 2019-2021 la tassazione in Paesi a fiscalità agevolata ha determinato in particolare per Tencent, Microsoft e Alphabet un risparmio fiscale rispettivamente di 13,4 miliardi, 6,9 miliardi e 5,2 miliardi di euro.