Fisco: Ascani, ‘per destra strumento per favorire più forte a danno dei contribuenti onesti’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Il fisco, per la destra, non è uno strumento per assicurare ai cittadini, attraverso un prelievo giusto e proporzionato, i servizi essenziali ma un mezzo, l’ennesimo, per favorire i più forti a danno dei contribuenti onesti e di chi ha più bisogno. È chiaro dalla delega che la maggioranza ha approvato oggi. Siamo all’ennesimo tassello di una strategia cinica e ipocrita che copre con promesse vuote la realtà di un disegno che mira solo a colpire i più deboli e ad allargare le disparità che esistono e che le difficoltà economiche, da un’inflazione a due cifre per i beni essenziali a una crescita che segna pericolosamente il passo, rischiano di ingigantire”. Lo ha dichiarato Anna Ascani, vice presidente della Camera dei deputati e parlamentare del Partito democratico.