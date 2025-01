Fisco: Aspiag Service, ‘operato nel rispetto della legalità, fiducia in magistratura’

8 Gennaio 2025

Milano, 8 gen. (Adnkronos) – Aspiag Service srl (concessionaria del marchio Despar in Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia) “offre la massima collaborazione alle autorità giudiziarie, nella convinzione di aver sempre operato nel giusto e nel rispetto della legalità”. Lo si legge in una nota a poche ore dal decreto con cui la procura di Milano ha effettuato un sequestro d’urgenza di circa 8 milioni di euro in un’indagine che vede come ipotesi d’accusa la presunta somministrazione illecita di manodopera. “L’azienda ripone la massima fiducia nel lavoro della magistratura auspicando possa essere fatta chiarezza nel più breve tempo possibile”.