Fisco: Barelli, ‘taglio cuneo, defiscalizzazione straordinarie e tredicesime sono priorità’

Agosto 21, 2023

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Ancora non c’è una contabilità precisa, avremo dal Mef un quadro della situazione a fine settembre, intanto l’inflazione dovrebbe risultare a dicembre sotto al 6%. Purtroppo non abbiamo la palla di vetro e bisognerà vedere quali saranno le previsioni per l’anno successivo, è troppo presto prima di dire cifre a caso. L’impegno che abbiamo come coalizione è di proseguire per gli anni successivi il taglio del cuneo fiscale per i redditi più bassi, defiscalizzare le tredicesime per i redditi sotto ai 25mila euro, su questo c’è consenso”. Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, a Controcorrente.

“Vedremo nell’ambito della valutazione della legge di bilancio del prossimo anno in che modo saranno applicate queste linee che vogliamo portare avanti. Il problema esiste e ce lo trasciniamo dal passato ed è il potere di acquisto degli stipendi che ha fatto soffrire i salari bassi. Quindi il taglio del cuneo fiscale e la defiscalizzazione degli straordinari e delle tredicesime deve essere una priorità che il governo dovrà portare avanti nella prossima legge di bilancio”, conclude l’esponente azzurro.