Fisco: Boccia (Pd), ‘riforma? E’ solo propaganda, smontano paese’

Marzo 14, 2024

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Prima smontano il Paese, anche sul piano fiscale, imponendo un’idea dell’autonomia che anziché rafforzare l’unità nazionale spacca l’Italia, aumentando le diseguaglianze non solo tra nord e sud ma tra aree interne e con maggiori disagi e le aree più sviluppate del Paese; e vale anche qui in Veneto, come ho detto spesso, pensando ad aree come il bellunese e non solo. Ma, nel caso della riforma fiscale, il governo, anche con le dichiarazioni della presidente del Consiglio Meloni, mina la sostenibilità sociale”. Così Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito democratico, conversando con i giornalisti al termine del dibattito a LetExpo organizzato a Verona da Alis.

“Le risorse servono a tutti i governi ed è indubbio; alla fine il Governo Meloni sul fisco fa solo propaganda ma poi tornano con le ricette solite della destra. Aboliscono a parole tutto per non abolire nulla, ma sullo sfondo aumenta la sfiducia verso l’amministrazione dello Stato. Strizzano solo l’occhio a elusori ed evasori. Ma un accordo serio che permetta una pianificazione fiscale alle imprese, imprenditori e professionisti, lo avremmo discusso e sostenuto noi per primi. Ma non c’è mai stato. Questa è solo un’inutile scorciatoia. Oggi esaltano la fatturazione elettronica, dimenticando che è stata introdotta dal centrosinistra e dal Pd, mentre Meloni e Salvini facevano i comizi contro. Abbiamo bisogno di allargare la base imponibile per abbassare la pressione fiscale”.

“La destra fa esattamente il contrario. Restringe la base imponibile e offre a ogni categoria una ricetta à la carte, aprendo trattative con ogni gruppo sociale. Ma così non si costruisce coesione ma solo sfiducia collettiva. Nessuno pensa che le tasse siano belle ma difenderò sempre l’onorabilità di un gigante come Padoa Schioppa che diceva altro e dava l’esempio. Fu un grande Ministro dell’economia che diede un grande contributo al Paese. Certamente i tagli alle pensioni fatti dal Governo Meloni, così come quelli alla sanità, sono ancora più orrendi e agli italiani che, onestamente, pagano le tasse lo Stato deve garantire servizi pubblici adeguati”, conclude.