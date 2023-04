Fisco: Boccia, ‘proposta Giorgetti solo propaganda’

Aprile 21, 2023

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “E’ pensabile che con ulteriori bonus si possono risolvere problemi strutturali come quello della natalità? Se la maggioranza fosse stata onesta intellettualmente avrebbe detto ‘aumentiamo i salari’. E poi non ci sono i soldi, lo abbiamo visto dal Def. Ecco perchè le proposte del governo sono propaganda come quella fantasiosa di Giorgetti su abbassare la tasse alle famiglie quando esiste già l’assegno unico e si potrebbe raddoppiare”. Così Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, su Radio Immagina.