Luglio 17, 2023

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Il governo con in testa Salvini fa un appello per non pagare le tasse. Per noi questo è un atto eversivo che premia gli evasori. Noi siamo dalla parte dell’Italia onesta”. Lo ha detto Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, al flash mob organizzato dai suoi colleghi rossoverdi a piazza Montecitorio dopo l’approvazione del dl Rigassificatori da parte della maggioranza.