Fisco: Borghi (Lega), ‘grazie per consiglio Ocse ma faremo il contrario’

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Come ogni anno l’Ocse, una delle tante organizzazioni internazionali pagate anche da noi per darci consigli non richiesti, ha prodotto la lista dei compitini che secondo loro dovremmo fare per tornare a crescere. La musica è sempre quella: più tasse sulla casa, più tasse sulle pensioni, meno flat tax, più reddito di cittadinanza e via così. Il tutto scritto da soggetti che sono del tutto esentasse e che possono andare in pensione praticamente in fasce. Purtroppo per noi le loro ricette le abbiamo già provate: il Governo Monti le applicò alla lettera. Risultato? Dodici trimestri di recessione, impennata del rapporto debito-pil, povertà e disoccupazione. Ringraziamo l’Ocse per i consigli ma noi abbiamo intenzione di fare esattamente il contrario e i numeri sull’occupazione, mai così alta da anni, ci stanno dando ragione. Con la Lega mai nuove tasse su casa e risparmi”. Così il senatore della Lega Claudio Borghi, capogruppo in commissione Bilancio.