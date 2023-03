Fisco: bozza riforma, stop bollo e tasse catastali, arriva tributo unico

Marzo 9, 2023

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Via all’imposta di bollo e a quelle ipotecarie o catastali. Arriva un tributo unico che manda in pensione i vecchi balzelli. A prevederlo è la bozza della riforma del fisco targata Meloni, che potrebbe arrivare in Cdm già la prossima settimana. All’articolo 10, il provvedimento prevede infatti la “sostituzione dell’imposta da bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie con un tributo unico, eventualmente in misura fissa”.