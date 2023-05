Maggio 31, 2023

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Vorrei rassicurare Meloni, gli eroici resistenti al ‘pizzo di Stato’ in Italia rimangono molti di più che in quasi qualsiasi altro paese europeo”. Così Carlo Calenda su twitter postando i dati dell’evasione fiscale in Italia a confronto con i Paesi Ue.