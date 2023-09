Fisco: Cattaneo, ‘riforma per garantire crescita economica’

Settembre 30, 2023

Paestum, 30 set. (Adnkronos) – “L’economia è il nostro core business, caratterizza Forza Italia e la nostra rivoluzione liberale. Noi siamo un partito creato da un imprenditore, sceso in campo a difesa degli imprenditori con il grande obiettivo di sostenere l’economia reale, stando dalla parte di chi quell’economia la crea e la alimenta. Anche oggi -come facciamo sempre- parleremo con i rappresentanti dell’economia reale, con imprenditori, partendo dai nostri ideali”. Lo ha affermato Alessandro Cattaneo, intervenendo nella seconda giornata della convention di Forza Italia in corso a Paestum.

“Noi -ha ribadito- diciamo sempre di essere liberali, europeisti, garantisti e cristiani. Nel nostro essere liberali c’è la cifra profonda della nostra visione politica. Per noi la politica è essere al servizio del cittadino, per noi lo Stato deve essere a disposizione di chi crea lavoro tutti i giorni e il protagonista deve essere l’individuo. L’individuo, messo nella condizione di fare, riesce a dare il meglio per se stesso, per la sua famiglia e per la comunità in cui vive e quindi dà una mano a tutto il Sistema Paese. Questa è una differenza sostanziale tra noi liberali e certa parte della sinistra e di chi siede in Parlamento. Abbiamo un modus operandi chiaro: noi non facciamo le leggi e poi ve le spieghiamo, noi chiediamo al Paese le leggi di cui ha bisogno, chiediamo a voi indicazioni e portiamo le proposte in Parlamento per far correre il Paese”.

“E con questi principi e questa spinta -ha concluso Cattaneo- abbiamo dato vita ad una riforma fiscale che ha come ‘ossessione’ e come priorità la crescita economica. L’obiettivo è chiaro per noi: crescere, crescere, crescere”.