Fisco: Cavo (Nm), ‘importante rispetto di territori e autonomia finanziaria’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “L’obiettivo di Noi moderati e di tutto il centrodestra, in questa legge delega, è quello di cambiare radicalmente il rapporto fra cittadino e Stato in materia fiscale. Partendo dal testo base del governo, il Parlamento ha aiutato a migliorare ulteriormente il testo per arrivare a quell’obiettivo. Dopo la prima lettura della Camera, il Senato ha approfondito sulla maggiore autonomia di regioni ed enti locali in materia tributaria e in attuazione del federalismo fiscale, inclusa la compartecipazione delle regioni al gettito Iva: principi positivi, da Noi moderati propugnati in due emendamenti alla Camera”. Lo ha detto Ilario Cavo, deputata di Noi moderati.

“E’ importante il risultato finale di oggi – ha proseguito -. L’affermazione del principio di territorialità delle entrate, il rispetto dei territori e della loro autonomia finanziaria. Noi moderati inoltre dimostra il suo impegno a sostegno del futuro di famiglie e imprese nei principi generali della legge delega, per persone con disabilità e giovani fino a 30 anni, principi sostanziali che disegnano non solo un fisco diverso, ma un modello di società che guarda al proprio futuro”. “E per una lotta seria all’evasione si devono trovare vie diverse di relazione col fisco, perché non tutti i casi sono uguali, ma perché ciò avvenga si deve lavorare in via strutturale, non con misure una tantum, modificando tutto l’impianto, sostituendo alla burocrazia il dialogo, eliminando la palude di cavilli in cui si arena la crescita economica e il benessere sociale”, ha concluso Cavo.