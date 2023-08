Fisco: Cerreto (Fdi), ‘grazie a governo chiuse oltre 1300 partite Iva’

Agosto 19, 2023

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Con il governo Meloni e con l’azione politica messa in campo è terminato il tempo dei furbetti. L’Agenzia delle entrate ha reso noto che dall’inizio dell’anno a oggi oltre mille e 300 le partite Iva chiuse d’ufficio per essere ricorsi alla cosiddetta ‘partita iva apri e chiudi’: un meccanismo per cui società e professionisti richiedono l’apertura della partita Iva e poi cessano l’attività prima di versare le imposte dovute, alle quali si aggiungono oltre 500 società poste sotto controllo, in applicazione della nuova normativa voluta dal governo Meloni . Il fenomeno interessa anche la Campania, ove sono state chiuse il 15% delle partite Iva”. Lo dice Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia.

“Dalle parole ai fatti, un fisco giusto per tutti che premia i contribuenti onesti e blocca chi, furbescamente, intende frodare lo Stato danneggiando chi, con sacrificio, adempie al proprio dovere – continua -. Per anni questo tema è stato solo materia di propaganda elettorale e la sinistra ha continuato a chiudere gli occhi facendo finta di risolvere il problema che, di fatto, continua a essere una triste realtà”. “Fisco amico per tutti non uno slogan ma una concreta certezza che il governo di centro destra continuerà a portare avanti così come voluto dagli italiani che stanno apprezzando sempre più la linea governativa”, conclude Cerreto.