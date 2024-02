Fisco: Codacons, ‘Fedez nullatenente, tutto in mano a società, Gdf indaghi’**

Febbraio 15, 2024

Milano, 15 feb. (Adnkronos) – Indagare su Federico Lucia, in arte Fedez, per scongiurare che tramite le sue società – a cui è intestato l’intero patrimonio – possa essere realizzato qualche raggiro fiscale. E’ l’invito che il Codacons rivolge in un esposto alla Guardia di finanza di Milano. Nel documento di nove pagine, in cui l’associazione si dice titolata a essere portavoce di possibili spunti “nell’interessi della collettività”, si torna a prendere in esame le sue società – come già fatto in una ricostruzione dell’aprile 2022 sempre inviato alla Gdf – con un’analisi affidata al consulente tecnico Gian Gaetano Bellavia. Negli asset societari si evidenzia come si siano susseguite “una serie di operazioni straordinarie difficili da comprendere senza aver accesso ai dati contabili di dettaglio delle singole società ma che rappresentano un insieme non sempre razionale”. La successione delle operazioni “ben potrebbero essere la rappresentazione di operazioni in grado, potenzialmente, di celare fenomeni elusivi mediante il trasferimento di valore da un veicolo societario all’altro”.

Inoltre i beni utilizzati per scopi personali “come l’abitazione della famiglia Fedez-Ferragni nel complesso Citylife ovvero la Lamborghini utilizzata da Fedez risultano intestati a società” e “sfugge il contenuto di eventuali accordi contrattuali che consentirebbero alle persone fisiche, che non ricoprono cariche societarie, di usufruirne in maniera esclusiva”.

Nell’esposto si ricorda, inoltre, come il rapper abbia risposto “‘no, ho tutto intestato alle mie società'” all’autorità giudiziaria, “espressione che, in maniera sintetica ma efficace, fa emergere una personalità incline a ‘sfruttare’ a proprio vantaggio i meccanismi mediante cui si celano le ricchezze personali, situazione questa dove è molto frequente possano annidarsi situazione di elusione fiscale o di vera e propria evasione”. In sintesi il Codacons confida nella possibilità “che possa essere avviata rapidamente un’attenta attività di approfondimento e verifica prima che ulteriori operazioni straordinarie, alcune già in corso, possano ulteriormente mutare lo scenario e magari determinare lo svuotamento di asset in pregiudizio del fisco”.