Fisco: Conte, ‘no redditometro e Stato di polizia, servono equità e lealtà’

22 Maggio 2024

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Noi siamo per politiche fiscali eque, trasparenti, innovative. Fattura elettronica, incrocio dei dati, cashback fiscale, per una maggiore lealtà tra cittadino e Stato, non per gli Stati di polizia e per i redditometri che alterano il rapporto tra Fisco e contribuenti”. Lo ha detto Giuseppe Conte a margine dell’incontro con gli universitari alla sala Sassoli di Esperienza Europa.