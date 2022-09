Settembre 8, 2022

Roma, 8 set. (Adnkronos) – “La nostra proposta è per la rateizzazione delle cartelle. Tutti ne parlano ma nessuno prende toro per corna. L’ennesimo condono sarebbe un segnale sbagliato, incompatibile con nostri valori, ma portare a 120 rate la rateazione, si può e si deve fare perchè abbiamo un Paese in ginocchio”. Così Giuseppe Conte a Confcommercio.