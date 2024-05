Fisco: Conte, ‘redditometro? Dopo europee Meloni lo riproporrà’**

23 Maggio 2024

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Meloni e Giorgetti introducono il redditometro e poi se lo rimangiano. Dicono che non vogliono uno stato di polizia fiscale ma vanno in quella direzione. Se lo rimangiano adesso che sono in campagna elettorale, ma vedrete che lo riproporranno un attimo dopo. Andate a casa, siete dilettanti”. Così Giuseppe Conte a margine di una iniziativa elettorale a Monterotondo.