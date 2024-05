Fisco: Conte, ‘redditometro? Meloni era contraria, un’altra giravolta’

22 Maggio 2024

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Alla fine ci sono arrivati, lo avevano osteggiato per tanto tempo e ora lo reintroducono loro, Fratelli d’Italia. Reintroducono il ‘grande fratello’, ecco lo stile Meloni. Un paradosso. Ci hanno messo di tutto persino le bollette del gas e della luce. Quindi l’inflazione aumentata, la spesa alimentare costa molto di più e ora con i costi maggiori andranno anche sindacare su quelli che sono i presunti redditi degli italiani. Una grande beffa”. Così Giuseppe Conte a margine di un’iniziativa elettorale a Napoli.

“Noi siamo per un’altra strada. Noi abbiamo sospeso perchè la riteniamo una misura non efficace e invece noi abbiamo lavorato sui pagamenti digitali e la fatturazione elettronica. Crediamo sia quella la strada giusta e non un meccanismo che già in passato era indigesta a molti italiani e alla stessa Meloni ma sappiamo che lei è abituata alle giravolte…”.