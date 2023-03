Fisco: cooperative ‘usa e getta’ per evadere, intercettazioni con trojan per arresti

Marzo 28, 2023

Milano, 28 mar. (Adnkronos) – Un “articolato sistema criminale operante in Lombardia da circa un ventennio”, finalizzato all’evasione fiscale, ininterrottamente replicato dal Duemila sino ad oggi, attraverso la sostituzione delle società ‘pilotate’ al fallimento (consorzi e società cooperative di lavoro) con nuovi veicoli societari costituiti ad hoc e l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. E’ questo lo schema messo in piedi da un’organizzazione di italiani e cinesi, smantellato dalla procura di Milano.

Stamane la Guardia di finanza ha eseguito un’ordinanza nei confronti di 22 persone (10 in carcere e 12 ai domiciliari) accusate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere, bancarotta, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Centrale nell’inchiesta coordinata dal magistrato Roberto Fontana (ora al Csm) e dai pm Grazia Colacicco e Pasquale Addesso, l’uso di trojan, una sorta di ‘virus’ che viene installato nel cellulare della persona sottoposta a indagini e permette di acquisire il pieno controllo del dispositivo e di effettuare intercettazioni ambientali attivando da remoto la fotocamera o il microfono.