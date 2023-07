Fisco: De Raho (M5S), ‘governo boccia nostro odg e dice sì a nuovi condoni’

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. – (Adnkronos) – “Con un Ordine del giorno a mia prima firma il M5S chiedeva semplicemente di escludere nuovi condoni fiscali. Ma il Governo, rinverdendo una tradizione sempre in voga nel centrodestra dai primi anni duemila, ha dato parere contrario e l’odg è stato bocciato. Evidentemente hanno in cantiere altre sanatorie fiscali, accettando che si sottraggano altri soldi alla sanità, all’istruzione e in generale al bene della collettività”. Così il deputato M5S Federico Cafiero De Raho in aula durante il dibattito sugli odg relativi delega fiscale.

“La nostra richiesta – continua – era fondata sull’allarmante quadro delineato dal Decreto bollette del governo Meloni, che prevede l’estensione della non punibilità per omesso versamento di Iva, ritenute e per indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti, purché venga seguita una procedura di regolarizzazione entro il termine della sentenza di appello. Quindi anche dopo una lunga procedura giudiziaria portata avanti per anni, fino all’ultimo ci si può mettere al riparo dalla punibilità. Sull’evasione sappiamo tutti che i numeri ufficiali sono ancora vicini ai 100 miliardi di euro l’anno: un danno enorme per il progresso collettivo”.

“Chiedevamo al Governo di escludere i condoni, hanno detto di no a questo impegno. Eppure la presidente Meloni in quest’aula, nell’illustrare il suo programma, parlò di tre pilastri: guerra a mafia, corruzione e evasione. Ecco invece la vostra vera guerra: quella contro le proposte sensate dell’opposizione. Il parere contrario significa che il governo vuole altri condoni”, conclude.