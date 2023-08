Fisco: Del Barba (Az-Iv), ‘serve visione complessiva del Paese’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Qui si fa la storia? Non ci sentiamo dire di sì, ci sentiamo di dire che dobbiamo provare a far la storia, perché questa riforma fiscale è un’occasione fondamentale per il Paese”. Lo ha detto Mauro Del Barba, deputato di Azione-Italia Viva, nel corso della discussione generale sulla delega fiscale. “Noi riconosciamo in questa delega la copiatura sbiadita della delega che approvammo insieme con Draghi al governo – ha spiegato -. Non condividiamo quindi il no delle opposizioni perché finisce per essere un modo per sfilarsi dalle responsabilità della storia. Noi vogliamo invece che questa sia un’occasione per fare la storia. Il primo modo per riuscirsi è non pensare alla storia di Facebook e Instagram. Serve poi un maggiore ascolto e, soprattutto, che la riforma sia scritta all’interno di una visione complessiva del Paese. Ed è su questo che allora noi siamo più critici verso la maggioranza”.

“Questa visione complessiva, di cui furono capaci figure come Ezio Vanoni, è anche il motivo per cui noi siamo qui a pungolare la maggioranza. Da domani sappiate agire come avrebbe fatto Vanoni, ascoltando tutti gli addetti ai lavori e resistendo alle tante manine che da questo momento si proporranno di portare la delega dal percorso della storia che ci spetta a quello della storia che richiede i like”, ha concluso Del Barba.